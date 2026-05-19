Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве отца

Фото: Europa Press News/Getty Images

В Каталонии задержали Джонатана Андика — сына основателя магазинов Mango Исака Андика. Его подозревают в убийстве отца, сообщили испанские издания La Vanguardia и El Pais.

Задержание произошло дома у Андика в Барселоне, полицейские пришли к мужчине в гражданской одежде и доставили его в полицейский участок. Семья Джонатана заявила, что тот дал показания о произошедшем в день гибели Исака.

Исак Андик скончался 14 декабря 2024 года в возрасте 71 года, упав в ущелье пещер Сальнитре недалеко от Барселоны. Предприниматель был там на экскурсии вместе с семьей — они направлялись к монастырю Монсеррат.

Изначально сообщалось, что бизнесмен умер в результате несчастного случая. Но в октябре 2025 года его смерть стали расследовать как убийство из-за нестыковок в показаниях Джонатана Андика.

Расследование ведется в засекреченном режиме. По словам семьи, Джонатан Андик «полностью сотрудничает со следствием». Он настаивает на своей невиновности.

СМИ пишут, что Джонатан посещал места, где позднее погиб его отец, всего за несколько дней до трагедии. Адвокаты мужчины утверждают, что он готовился к поездке. Но сомнения в его мотивах вызывает информация о том, что у Исака и его сына были разногласия из-за бизнеса и в целом сложные взаимоотношения.

Джонатан Андик работал в компании отца с 2005 года. В 2024 году он был вице-президентом совета директоров. За десять лет до этого Исак Андик планировал передать сыну управление бизнесом после ухода на пенсию. Но когда бренд столкнулся с финансовыми сложностями, он нанял нового финансового директора, Тони Руиса. В 2020 году Руиса назначили исполнительным директором.

