В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия в стране из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщило издание Nile Post со ссылкой на постоянного секретаря ведомства Диану Атвайн.



По словам чиновницы, мера направлена на снижение физического контакта между людьми и предотвращение распространения высокозаразного вируса. В Уганде на сегодняшний момент подтвердили два случая заражения лихорадкой Эбола, завезенной из Демократической Республики Конго



Один из подтвержденных пациентов, гражданин Конго, скончался в больнице Кибули. Другой заболевший находится на лечении в изоляционном центре национальной референсной больницы Мулаго.