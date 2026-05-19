В Москве проведут экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни

Основатель проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов проведет экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни. Об этом он рассказал «Афише Daily».
Экскурсия состоится 3 июня, в 17.30, место встречи — площадь перед станцией метро «Шаболовская». Как отметил Багаутдинов, Шуховскую башню планируют разобрать и заменить новоделом, поэтому сейчас ей очень нужно внимание.
На экскурсии гид расскажет о Владимире Шухове, его изобретениях и значении инженера как ролевой модели, а также об истории, конструкции и ценности Шуховской башни. Отдельно участникам объяснят, какие решения для сохранения памятника предлагает экспертное сообщество.
Маршрут пройдет по «заповеднику авангарда» на Шаболовке. Первый в Москве дом-коммуну на улице Лестева покажет его жительница — культуролог, координатор «Архнадзора» и куратор «Школы наследия» Инна Крылова. Она заведет участников в подъезд здания и расскажет о его истории.
Завершится экскурсия в Музее авангарда на Шаболовке, где участники встретятся с его куратором Ильей Малковым. Там же устроят чаепитие из самовара и обсудят судьбу Шуховской башни. Каждому участнику Багаутдинов подарит свою книгу «Мир инженера Шухова».
В апреле госэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию Шуховской башни. В ходе нее сооружение поэтапно демонтируют сверху вниз, а потом соберут обратно из новых материалов. В планах также оборудовать на башне смотровые площадки и лифт, который установят внутри конструкции на отдельном фундаменте. «Глазами инженера» раскритиковали проект, заявив, что в ходе такой реконструкции оригинальную башню заменят муляжом.
Шуховскую башню полноценно не реконструировали с момента завершения ее строительства в 1922 году. В 1931-м в металле обнаружили дефекты из-за примесей, а в 1947-м обследование подтвердило серьезные повреждения. Необходимое усиление башни выполнили лишь в 1981 году, но и оно не остановило разрушения.