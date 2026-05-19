Эндрю Скотт — в роли метеоролога в отрывке «Давления»

Люси Хейл сыграет модельера в новом ромкоме Питера Хатчингса

Фото: Anonymous Content

Люси Хейл («Милые обманщицы») получила главную роль в ромкоме «Vision Board», пишет Deadline. Съемки фильма начнутся в конце этого года.

Хейл сыграет дизайнера одежды, которая переживает жизненный кризис. Однажды она напивается и создает карту желаний, а на следующее утро просыпается в идеальной реальности. Теперь у нее есть особняк в Малибу, успешный модный бренд и идеальный роман. Однако вскоре героиня понимает, что теряет саму себя.

Сценарий к фильму написал Морган Мэтсон. Режиссером выступит Питер Хатчингс, который уже работал с Хейл над фильмами «Мой любимый враг» и «Что ведет меня к тебе».

