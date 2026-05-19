Картина Джексона Поллока продана на аукционе за рекордные 181 млн долларов

Фото: Christie’s

Картина Джексона Поллока «Number 7A, 1948» продана на Christie’s за 181,2 млн долларов. Это почти в три раза больше предыдущего аукционного рекорда художника, пишет Artnet News. 

Работа стала главным лотом вечерних торгов Christie’s в Нью-Йорке. Ее предварительная оценка составляла 100 млн долларов. Победитель участвовал в торгах по телефону, его имя не раскрывается. По данным Artnet, за картину боролись шесть участников, а когда один из претендентов поднял ставку до 154 млн долларов, зал ахнул. 

Поллок написал «Number 7A» в 1948 году, когда ему было 36 лет. Это одна из его первых работ в технике дриппинга — когда краска разбрызгивается или льется на холст. Christie’s называл полотно последней картиной Поллока в этой технике, которая находится в частных руках. Размер работы — около 3,3 метра в ширину и почти метр в высоту. 

Картина принадлежала медиамагнату С.И.Ньюхаусу, умершему в 2017 году. Он купил ее в 2000 году у тогдашнего владельца Sotheby’s А.Альфреда Таубмана. Предыдущий аукционный рекорд Поллока был установлен в 2021 году и составлял 61,2 млн долларов. 

Всего за вечер Christie’s продал произведения искусства более чем на 1 млрд долларов за неполных три часа. Это стало одним из самых успешных вечеров за 259-летнюю историю аукционного дома. Шестнадцать работ из коллекции Ньюхауса принесли 630,8 млн долларов — выше предпродажной оценки в 450–595 млн. Все лоты из этой части торгов нашли покупателей. 

Еще одним крупным лотом стала бронзовая голова Константина Бранкузи «Danaïde» 1913 года. Ее продали за 107,6 млн долларов — это новый рекорд для скульптора и второй самый высокий результат для скульптуры на аукционе. Дороже уходила только работа Альберто Джакометти, проданная на Christie’s в 2015 году за 141,3 млн. 

В коллекции Ньюхауса также была картина Жоана Миро «Portrait de Madame K» 1924 года. Она ушла с молотка за 53 млн долларов, более чем вдвое превысив оценочную стоимость.  

После распродажи коллекции Ньюхауса Christie’s провел еще одни торги — искусством XX века. Они добавили к общей сумме вечера 490,3 млн долларов. Главным лотом этой части стала картина Марка Ротко «No. 15 (Two Greens and Red Stripe)» 1964 года из коллекции коллекционерши и мецената Агнес Ганд. Ее продали за 98,4 млн долларов с учетом комиссий — это новый аукционный рекорд для работы Ротко.

