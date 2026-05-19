Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов

13 июня в Москве на территории ДК завода «Серп и Молот» пройдет музыкальный фестиваль «Дружба». Организаторы объявили первую волну лайнапа — в нее вошли Lemonella из ЮАР, Ageless из Италии, Alvaro Cabana из Испании и K.O из Израиля.
На фестивале также выступят Denis Kaznacheev, G-POL + Jeam Biscuit с live-выступлением, Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes, Steveaio, Beznosuk, Balinsky и Karl Chix. Компанию им составят резиденты промо-групп: Radi Mira I Lubvi, Hypnotica, Kinetika Music, Cvetamuzika, Balagan, Чувство Ритма, Meduza, kgbdisco, Substance, Wip. Всего выступят более 45 музыкантов.
В этом году у «Дружбы» впервые появится летняя площадка под открытым небом. Пространство ДК завода «Серп и Молот» разделят на несколько самостоятельных зон — от открытых танцполов до камерных зон с экспериментальным звучанием.
Инициаторы фестиваля — PLACEBO/25 Entertainment и Afterhalloween Group. Команды работают на пересечении концертной архитектуры, музыкальных перформансов и независимых культурных инициатив. Их цель — объединить ключевые промо-группы, чтобы создать событие, где гости погрузиться в разнообразие современной электронной сцены.