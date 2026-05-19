Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина

В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме
Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов
Температура воздуха в Москве побила рекорд для 19 мая
SMM-редактор «Афиши Daily» Алексей Нимандов проведет лекцию о работе в современных медиа
Появился сайт, где можно за донат покормить кота и посмотреть, как он ест
Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина дебютирует в кино
В Переделкине покажут театральный проект ко дню памяти Пастернака
В центре Екатеринбурга на три дня введут сухой закон из-за конгресса библиотекарей
На «Хлебозаводе» пройдет День кофейной культуры
В Солнечногорске запретили прокат самокатов
Лишь 12% россиян всерьез работают над собственным долголетием
HBO показал новый тизер сериала «Фонари» по вселенной DC
Мик Джаггер сыграет в «Трех инцестуозных сестрах» Аличе Рорвахер
Рекомендации под конкретный момент и ИИ-реплики об артистах: главное из обновления «Яндекс Музыки»
85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать
В Москве устроят вечеринку с прослушиванием нового альбома Boards of Canada
Таиланд сократил срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней
Власти Тасмании извинились за хранение человеческих останков без согласия семей в музее
Райан Мерфи назвал Мадонну самым важным артистом последних 50 лет
ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за вспышки Эболы в Конго
Эндрю Скотт — в роли метеоролога в отрывке «Давления»
Звезда сериала «Ты» Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда
Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро
Даниель Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри
Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию

Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба «Киона»

Сергей Безруков сыграет в фильме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина. Он исполнит роль отца Петруши Гринева — дворянина Андрея Гринева, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Киона».

Роль Петра исполнит Олег Савостюк. В картине также снимаются Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко. Режиссером выступает Дима Литвиненко.

1/2
© Пресс-служба «Киона»
2/2
© Пресс-служба «Киона»

В центре сюжета — шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев (Олег Савостюк), который вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачева (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринев, делится с ним своим заячьим тулупом.

Прибыв в крепость, Петр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гриневу. Тем временем Пугачев объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачева стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачева переворачивает судьбы Гринева и Маши. Впереди выбор — честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.

Производством проекта снимается «ON Студия» при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Дата премьеры пока неизвестна.

Расскажите друзьям