В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

Появился сайт, где можно за донат покормить кота и посмотреть, как он ест
Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов
Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина
Температура воздуха в Москве побила рекорд для 19 мая
SMM-редактор «Афиши Daily» Алексей Нимандов проведет лекцию о работе в современных медиа
Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина дебютирует в кино
В Переделкине покажут театральный проект ко дню памяти Пастернака
В центре Екатеринбурга на три дня введут сухой закон из-за конгресса библиотекарей
На «Хлебозаводе» пройдет День кофейной культуры
В Солнечногорске запретили прокат самокатов
Лишь 12% россиян всерьез работают над собственным долголетием
HBO показал новый тизер сериала «Фонари» по вселенной DC
Мик Джаггер сыграет в «Трех инцестуозных сестрах» Аличе Рорвахер
Рекомендации под конкретный момент и ИИ-реплики об артистах: главное из обновления «Яндекс Музыки»
85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать
В Москве устроят вечеринку с прослушиванием нового альбома Boards of Canada
Таиланд сократил срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней
Власти Тасмании извинились за хранение человеческих останков без согласия семей в музее
Райан Мерфи назвал Мадонну самым важным артистом последних 50 лет
ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за вспышки Эболы в Конго
Эндрю Скотт — в роли метеоролога в отрывке «Давления»
Звезда сериала «Ты» Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда
Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро
Даниель Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри
Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию

В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Нгуен Тхе Сон. Из серии «Меняющийся облик», 2016; Алексей Боголепов. Из серии «Универсальный каталог», 2025

21 мая в Доме культуры «ГЭС-2» откроется выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма». Она посвящена тому, как типовое жилье в СССР и Вьетнаме менялось под влиянием климата, культуры и привычек горожан. Проект будет работать до 6 сентября.

На выставке в масштабе 1:1 воспроизвели 16 московских и вьетнамских квартир. Для создания архитектурного объема использовали более 1500 квадратных метров полупрозрачной ткани. Параллели между СССР и Вьетнамом также провели через архивные материалы, работы современных художников и личные истории жителей.

Выставка организована как лабиринт из трех частей. Первая погружает в историю типовых московских микрорайонов 1950–1970-х годов и рассказывает о советских разработках жилья для Узбекистана, Ганы и Вьетнама. Вторая посвящена вьетнамскому формату коллективного жилья (ККТ). Третий раздел рассказывает о жизни диаспор: вьетнамцев в Москве и русских в Ханое.

1/3
Алексей Боголепов. Из серии «Универсальный каталог», 2026
2/3
Алексей Боголепов. Из серии «Универсальный каталог», 2026
3/3
Нгуен Тхе Сон. Из серии «Меняющийся облик», 2016

«Опираясь на понятие адхокизма, или проектирования под сиюминутные нужды конкретного места, проект присматривается к тому, как люди приспосабливали новые жилищные условия под личные нужды. Здесь и достраивание внешних конструкций для расширения обитаемого пространства, и обустройство коммунальных грядок на крышах или между сваями, и украшение подоконников тропическими растениями, и привнесение в интерьер элементов национальной культуры. Все это — проявления вернакулярного, народного подхода к обживанию места. Выставка исследует колоссальный запас адаптивной прочности модернистского жилья „без излишеств“ и постоянный поиск жителями самовыражения», — рассказывает куратор выставки Марк Акопян.

Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма
Выставка в Москве / до 31 мая
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям