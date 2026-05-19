В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

21 мая в Доме культуры «ГЭС-2» откроется выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма». Она посвящена тому, как типовое жилье в СССР и Вьетнаме менялось под влиянием климата, культуры и привычек горожан. Проект будет работать до 6 сентября.
На выставке в масштабе 1:1 воспроизвели 16 московских и вьетнамских квартир. Для создания архитектурного объема использовали более 1500 квадратных метров полупрозрачной ткани. Параллели между СССР и Вьетнамом также провели через архивные материалы, работы современных художников и личные истории жителей.
Выставка организована как лабиринт из трех частей. Первая погружает в историю типовых московских микрорайонов 1950–1970-х годов и рассказывает о советских разработках жилья для Узбекистана, Ганы и Вьетнама. Вторая посвящена вьетнамскому формату коллективного жилья (ККТ). Третий раздел рассказывает о жизни диаспор: вьетнамцев в Москве и русских в Ханое.
«Опираясь на понятие адхокизма, или проектирования под сиюминутные нужды конкретного места, проект присматривается к тому, как люди приспосабливали новые жилищные условия под личные нужды. Здесь и достраивание внешних конструкций для расширения обитаемого пространства, и обустройство коммунальных грядок на крышах или между сваями, и украшение подоконников тропическими растениями, и привнесение в интерьер элементов национальной культуры. Все это — проявления вернакулярного, народного подхода к обживанию места. Выставка исследует колоссальный запас адаптивной прочности модернистского жилья „без излишеств“ и постоянный поиск жителями самовыражения», — рассказывает куратор выставки Марк Акопян.