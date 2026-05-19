SMM-редактор «Афиши Daily» Алексей Нимандов проведет лекцию о работе в современных медиа

19 мая в Канатном цехе НИУ ВШЭ SMM-редактор «Афиши Daily» Алексей Нимандов расскажет о работе SMM в современных медиа. Слушателями лекции станут студенты факультета медиакоммуникаций ВШЭ: будущие журналисты, пиарщики, пресс-секретари, SMM-специалисты и контентмейкеры.
Вместе со студентами курса «Лайфстайл-медиа» Нимандов обсудит основные проблемы SMM, актуальные тренды. Он также даст советы тем, кто хочет попробовать себя в развитии соцсетей, и покажет удачные кейсы из своего профессионального опыта.
«Немногие знают, но я по первому диплому — учитель иностранных языков. И даже полтора года успел поработать в двух школах. Поэтому сегодняшняя лекция станет для меня возвращением к истокам. Я поделюсь своим пусть не самым обширным, но реальным опытом. Надеюсь, этот разговор будет так же интересен мне, как и дорогим студентам», — рассказал Алексей.
3 июня еще одна сотрудница «Афиши Daily» — редактор Аля Александрова — в кинотеатре «Москино Космос» представит фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Спецпоказ ленты в обновленном формате 4K проведут компания «Афиша», сеть кинотеатров «Москино» и кинокомпания «Кино.Арт.Про». Билеты — на «Афише».