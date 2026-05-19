Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина дебютирует в кино

Эппл Мартин — дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина из Coldplay — сыграет свою первую роль в кино. Об этом сообщает EW.
22-летняя модель вошла в актерский состав нового фильма режиссера Нэнси Майерс. Постановщица вернулась к полнометражному кино спустя 11 лет после выхода фильма «Стажер».
Новый проект, известный под рабочим названием «Paris Paramount», расскажет о людях, снимающих фильм. В картине также сыграют Пенелопа Крус, Джуд Лоу, Оуэн Уилсон и Киран Калкин.
Несмотря на отсутствие актерского опыта, Мартин уже известна как модель. Ранее она сотрудничала с Chanel и Gap. В этом году она стала лицом летней кампании французского бренда Chloé.