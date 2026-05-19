В Солнечногорске запретили прокат самокатов

В подмосковном Солнечногорске остановили работу сервисов аренды самокатов. На территории округа теперь нельзя ездить на кикшеринге и парковать его. Соответствующее постановление опубликовала местная администрация.
Власти отметили, что меры введены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также для повышения уровня безопасности и предотвращения нарушений правил благоустройства. Ранее аналогичный запрет ввели в Лобне, Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.
При этом взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил о планах столичных властей запретить езду по тротуарам для тяжелых электросамокатов, используемых курьерами. По его словам, им «не место на тротуаре», а жалобы москвичей на дискомфорт вполне обоснованны.