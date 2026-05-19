Лишь 12% россиян всерьез работают над собственным долголетием

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Только 12% россиян вплотную занимаются вопросом долголетия. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, с которым ознакомилась «Афиша Daily».

Большинство опрошенных пока не выстраивают особых планов на долгую и качественную жизнь. 43% респондентов признались, что живут как обычно, еще 26% сказали, что концепция долголетия им близка, но следовать ей на практике получается не так последовательно, как хотелось бы. 19% считают себя слишком молодыми, чтобы задумываться об этом.

Самым понятным и доступным способом улучшить качество жизни участники опроса назвали базовые привычки: регулярный сон, питание и движение без экстремальных нагрузок. Такой вариант выбрали 49% респондентов. Профилактическую медицину — чекапы, анализы и консультации специалистов — отметили 10%.

Практики биохакинга остаются нишевыми: контроль состояния с помощью БАДов, экспериментальных препаратов и других подобных методов выбирают только 3% опрошенных. На гаджеты и технологии рассчитывает 1%. Еще 22% не воспринимают ни один из этих инструментов как реальный для себя.

При этом 39% участников исследования считают, что долголетие в целом доступно всем, поскольку зависит скорее от привычек, чем от денег. 23% уверены, что это возможность скорее для обеспеченной аудитории, 17% — что такие практики доступны только элитам. Еще 21% назвал тему слишком далекой и фантастической.

Доверие к публикациям о «новых технологиях долголетия» в соцсетях остается низким. 60% респондентов почти не доверяют таким материалам и считают их частью индустрии продаж и маркетинга. 21% относятся к ним осторожно и используют как повод дополнительно изучить тему или задать вопрос врачу.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 7 по 14 мая. В нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

