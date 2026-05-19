HBO показал новый тизер сериала «Фонари» по вселенной DC

Фото: Warner Bros. Television

HBO выпустил второй тизер сериала «Фонари» — нового проекта по вселенной DC о Корпусе Зеленых Фонарей. Премьера проекта ожидается 16 августа.

Сюжет сериала вдохновлен атмосферой «Настоящего детектива» и строится вокруг расследования загадочного убийства в Небраске, которое может быть связано с инопланетной угрозой. История развивается сразу в двух временных линиях — в 2016 и 2026 годах, уже после событий нового фильма о Супермене.

Главные роли в сериале исполнили Аарон Пьер и Кайл Чандлер. Они сыграли Джона Стюарта и Хэла Джордана — членов межгалактической полиции Зеленых Фонарей, вооруженных кольцами силы, способными создавать любые объекты и оружие силой мысли.

Вместе с новым тизером HBO подтвердил участие Лоры Линни в актерском составе. В ролике также впервые показали Гая Гарднера в исполнении Натана Филлиона — одного из самых известных Зеленых Фонарей в комиксах. Шоураннером проекта выступил Крис Манди, работавший над «Озарком».

