В Москве устроят вечеринку с прослушиванием нового альбома Boards of Canada

Новый альбом Boards of Canada — «Inferno» — выйдет 29 мая. Это первая студийная пластинка шотландского электронного дуэта за 13 лет — предыдущий альбом «Tomorrow’s Harvest» увидел свет в 2013 году. На «Inferno» будут 18 треков, в том числе «Introit» и «Prophecy At 1420 MHz», на которые группа уже выпустила клип.