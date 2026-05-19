Таиланд сократил срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней

Безвизовый лимит в 60 дней действовал с июля 2024 года. До этого россияне могли находиться в Таиланде без визы 90 суток. О возможном сокращении срока говорили еще в феврале — тогда об этом сообщила секретарь Министерства туризма и спорта Наттрия Тавеевонг.