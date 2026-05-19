Эндрю Скотт — в роли метеоролога в отрывке «Давления»

StudiocanalUK опубликовал отрывок фильма «Давление», главные роли в котором исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Картина выйдет в зарубежный прокат 29 мая. В российский прокат фильм выпустит «Вольга».

Видео:&nbsp;StudiocanalUK

Картина основана на реальной истории времен Второй мировой войны. Фрейзер сыграл генерала Эйзенхауэра, чье неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии. Прежде чем решиться на новую попытку атаковать нацистов силами десантников, военный приглашает известного метеоролога — Джеймса Стагга. Он должен дать прогноз погоды и обеспечить безопасную высадку солдат.

Действие фильма развернется за 72 часа до дня высадки в Нормандии. Героям истории предстоит балансировать между необходимостью срочно провести операцию и совладать со стихией, преподносящей несвоевременные сюрпризы.

Помимо Скотта и Фрейзера в фильме снялись Керри Кондон («Банши Инишерина»), Крис Мессина («Проект Минди») и Дэмиан Льюис («Фэкхем-Холл»). Режиссером выступил Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние».

