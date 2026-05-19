ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за вспышки Эболы в Конго

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

В Демократической Республике Конго продолжается вспышка вируса Эбола. Об этом пишет Би-би-си.

По данным местных властей, заболевание уже унесло жизни как минимум 131 человека, а общее число предполагаемых случаев заражения превысило 500. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения.

Речь идет о штамме Bundibugyo — одном из разновидностей вируса Эбола. Случаи заражения фиксируются в новых районах страны, включая провинции Итури и Северное Киву, а также город Гома. Кроме того, два подтвержденных случая и одна смерть зарегистрированы в соседней Уганде.

На фоне распространения вируса власти Конго и международные организации усиливают меры контроля. ВОЗ рекомендовала странам региона ужесточить санитарный мониторинг и проверки на границах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США также сообщил о заражении американского врача, работавшего в Конго в составе медицинской миссии. Его эвакуируют в Германию для лечения. По данным СМИ, еще несколько граждан США могли контактировать с вирусом и сейчас находятся под наблюдением.

В США уже ввели дополнительные меры предосторожности. Власти планируют отслеживать прибывающих из Конго, Уганды и Южного Судана, а также ограничить въезд иностранцам, посещавшим эти страны за последние три недели.

