ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за вспышки Эболы в Конго

В Демократической Республике Конго продолжается вспышка вируса Эбола. Об этом пишет Би-би-си.
По данным местных властей, заболевание уже унесло жизни как минимум 131 человека, а общее число предполагаемых случаев заражения превысило 500. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения.
Речь идет о штамме Bundibugyo — одном из разновидностей вируса Эбола. Случаи заражения фиксируются в новых районах страны, включая провинции Итури и Северное Киву, а также город Гома. Кроме того, два подтвержденных случая и одна смерть зарегистрированы в соседней Уганде.
На фоне распространения вируса власти Конго и международные организации усиливают меры контроля. ВОЗ рекомендовала странам региона ужесточить санитарный мониторинг и проверки на границах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США также сообщил о заражении американского врача, работавшего в Конго в составе медицинской миссии. Его эвакуируют в Германию для лечения. По данным СМИ, еще несколько граждан США могли контактировать с вирусом и сейчас находятся под наблюдением.
В США уже ввели дополнительные меры предосторожности. Власти планируют отслеживать прибывающих из Конго, Уганды и Южного Судана, а также ограничить въезд иностранцам, посещавшим эти страны за последние три недели.