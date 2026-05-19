Питер Джексон впервые подробно рассказал о замене Райана Гослинга в «Милых костях»

Таиланд сократил срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней
Власти Тасмании извинились за хранение человеческих останков без согласия семей в музее
Райан Мерфи назвал Мадонну самым важным артистом последних 50 лет
ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за вспышки Эболы в Конго
Эндрю Скотт — в роли метеоролога в отрывке «Давления»
Звезда сериала «Ты» Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда
Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро
Даниель Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри
Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию
Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год
В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида
Умер актер Том Кейн, озвучивший Йоду
Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»
Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым катастрофой
Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу

Питер Джексон впервые подробно рассказал о замене Райана Гослинга в «Милых костях»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Режиссер Питер Джексон впервые подробно рассказал, почему Райан Гослинг в итоге не сыграл в экранизации романа «Милые кости». Изначально актер должен был исполнить роль Джека Сэлмона, но незадолго до съемок его заменили на Марка Уолберга.

На Каннском кинофестивале Джексон заявил, что ответственность за замену полностью лежит на создателях фильма, а не на актере. По словам режиссера, команда просто ошиблась с кастингом и в какой-то момент поняла, что представление о персонаже у них не совпадает с тем, что происходило на площадке.

При этом Джексон подчеркнул, что считает Гослинга «фантастическим актером» и отметил, что в кино многое зависит не только от таланта, но и от того, насколько человек вписывается в общий тон фильма и взаимодействует с остальной командой.

В 2010 году, рассказывая о замене актеров, Гослинг поделился, что специально набрал около 25 килограммов для роли, поскольку иначе представлял своего героя. По словам актера, они с Джексоном недостаточно обсуждали персонажа на этапе подготовки, из-за чего к началу съемок стало ясно, что взгляды на образ сильно расходятся.

Соавтор сценария и продюсер фильма Фрэн Уолш позже признавалась, что Гослинг сам несколько раз говорил создателям, что слишком молод для этой роли, но команда все равно хотела оставить его в проекте. Лишь во время препродакшена стало очевидно, что актер чувствует себя некомфортно в этом образе.

Ранее о ситуации также высказывалась Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в «Милых костях». Актриса признавалась, что ей было грустно из-за ухода Гослинга, но подчеркивала: подобные решения в киноиндустрии случаются довольно часто и не всегда связаны с личными конфликтами.

Расскажите друзьям