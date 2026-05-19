Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро

По данным суда, певица провела в Испании 163 дня, что меньше необходимого порога в 183 дня для признания налоговым резидентом. Шакира заявила, что решение суда «наконец расставило все по местам». По словам артистки, последние восемь лет сопровождались публичным давлением, утечками информации и попытками разрушить ее репутацию.