Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро

Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»
Даниэль Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри
Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию
Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год
В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида
Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду
Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»
Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»

Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @shakira

Испанский суд постановил вернуть Шакире 55 млн евро и признал, что налоговые органы неправомерно начислили певице крупные штрафы. Кроме компенсации, артистке также выплатят проценты.

Разбирательство касалось налогового периода 2011 года. Власти утверждали, что Шакира должна была платить налоги в Испании как постоянный резидент страны, но суд пришел к выводу, что доказательств этому нет.

По данным суда, певица провела в Испании 163 дня, что меньше необходимого порога в 183 дня для признания налоговым резидентом. Шакира заявила, что решение суда «наконец расставило все по местам». По словам артистки, последние восемь лет сопровождались публичным давлением, утечками информации и попытками разрушить ее репутацию.

Конфликт с испанской налоговой службой длился десять лет. Ранее певицу обвиняли в уклонении от уплаты налогов за период с 2012 по 2014 год, а в 2023-м против нее выдвинули новые претензии — уже по доходам за 2018 год. Тогда Шакира согласилась выплатить требуемую сумму, чтобы избежать возможного тюремного срока.

Расскажите друзьям
Люди:
Шакира