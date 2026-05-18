Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы рассказали в интервью Happy Sad Confused, что изначально роль Хоппера в шоу должен был исполнить Билли Крудап.
Братья Дафферы признались, что предложили роль Крудапу, поскольку тот ранее играл не только второстепенных персонажей. Но тот отказался — в то время он «не снимался много в телепроектах», пояснили Дафферы.
После этого продюсеры начали присматриваться к другим артистам. По их словам, с первого же прослушивания стало ясно, что Дэвид Харбор — идеальная кандидатура на роль Хоппера.
«Он пришел и прочитал текст. Сделал всего один дубль. Нас даже не было на месте, мы просто посмотрели запись, и сразу стало ясно: это Хоппер. Мы тут же утвердили его на роль», — вспомнили Мэтт и Росс.
Дафферы не рассказывали Харбору, как он получил роль, но тот догадался, что был не первым кандидатом. Он сам попросил автором «Очень странных дел» поделиться, кто «позволил» ему сыграть «замечательную, невероятную роль» шерифа Хоппера.