Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу

Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»
Даниэль Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию
Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год
В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида
Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду
Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»
Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах

Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы рассказали в интервью Happy Sad Confused, что изначально роль Хоппера в шоу должен был исполнить Билли Крудап.

Братья Дафферы признались, что предложили роль Крудапу, поскольку тот ранее играл не только второстепенных персонажей. Но тот отказался — в то время он «не снимался много в телепроектах», пояснили Дафферы.

После этого продюсеры начали присматриваться к другим артистам. По их словам, с первого же прослушивания стало ясно, что Дэвид Харбор — идеальная кандидатура на роль Хоппера.

«Он пришел и прочитал текст. Сделал всего один дубль. Нас даже не было на месте, мы просто посмотрели запись, и сразу стало ясно: это Хоппер. Мы тут же утвердили его на роль», — вспомнили Мэтт и Росс.

Дафферы не рассказывали Харбору, как он получил роль, но тот догадался, что был не первым кандидатом. Он сам попросил автором «Очень странных дел» поделиться, кто «позволил» ему сыграть «замечательную, невероятную роль» шерифа Хоппера.

Расскажите друзьям