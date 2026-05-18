Актриса и певица Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы. Об этом она сообщила на сайте мероприятия.
На церемонии Стрейзанд должна была получить почетную «Золотую пальмовую ветвь». Легендарная артистка поделилась, что врачи посоветовали ей отказаться от поездки в Канны, поскольку она восстанавливается после травмы колена.
«Для меня большая честь получить почетную „Золотую пальму“, и я с нетерпением ждала возможности отметить замечательные фильмы 79-го фестиваля. Я также очень хотела провести время с коллегами, которыми я так восхищаюсь, и, конечно же, вернуться во Францию, место, которое я всегда любила», — написала она.
Барбра выразила «самые темплые поздравления всем кинематографистам со всего мира, чей выдающийся талант и творческое видение отмечаются в этом году» и поблагодарила фестиваль «и всех, кто продолжает поддерживать и отстаивать искусство кино».
В апреле Барбре Стрейзанд исполнилось 84 года. Ее удостоили почетной награды Каннского кинофестиваля за колоссальное влияние на поп-культуру XX века и «легендарное сочетание Бродвея и Голливуда».