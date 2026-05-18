Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна

Кинокомпания Neon опубликовала в соцсетях трейлер фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна, автора таких картин как «Драйв» и «Неоновый демон». Новый проект режиссера выйдет в зарубежный кинопроект 24 июля.
В ролике появилась Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» — она исполнила в ленте главную роль. Ее партнерами по картине выступили Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Ривердейл»), Кристин Фросет, Хавана Роуз Лью и Диего Калва.
Рефн поставил «Ее личный ад» по сценарию, который он написал вместе с Эсти Джордани. Будущий фильм описывается как остросюжетный, гипнотический и неистовый триллер, в котором будет «много блеска, секса и насилия».
В центре истории окажется молодая женщина, которая отправляется на поиски отца. Ее судьба пересекается с жизнью американского солдата, который пытается вызволить свою дочь из настоящего ада.
Съемки фильма прошли в Японии в мае 2025 года. Мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе. В России прокатом ленты займется Exponenta Film.