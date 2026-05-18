Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна

Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию
Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год
В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида
Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду
Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»
Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование

Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Neon

Кинокомпания Neon опубликовала в соцсетях трейлер фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна, автора таких картин как «Драйв» и «Неоновый демон». Новый проект режиссера выйдет в зарубежный кинопроект 24 июля.

В ролике появилась Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» — она исполнила в ленте главную роль. Ее партнерами по картине выступили Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Ривердейл»), Кристин Фросет, Хавана Роуз Лью и Диего Калва. 
 

Видео: neonrated/X

Рефн поставил «Ее личный ад» по сценарию, который он написал вместе с Эсти Джордани. Будущий фильм описывается как остросюжетный, гипнотический и неистовый триллер, в котором будет «много блеска, секса и насилия».

В центре истории окажется молодая женщина, которая отправляется на поиски отца. Ее судьба пересекается с жизнью американского солдата, который пытается вызволить свою дочь из настоящего ада.

Съемки фильма прошли в Японии в мае 2025 года. Мировая премьера картины состоится на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе. В России прокатом ленты займется Exponenta Film.

Расскажите друзьям