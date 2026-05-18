Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Chanel

Calvin Klein и Чонгук из BTS подготовили первую совместную коллекцию, пишет WWD. 

В нее вошли около 20 моделей. Среди них куртки, брюки, худи, свитшоты, футболки и нижнее белье. Стоимость вещей — от 29 до 699 долларов. «Кинематографичная коллекция, которая воплощает дух свободы, присущий дороге», — говорится в соцсетях бренда.
 

По словам Calvin Klein, Чонгук участвовал в разработке коллекции вместе с командой бренда. Он выбирал цвета, помогал разрабатывать принты и другие детали. Кампейн с артистом в главной роли снял Аласдер Маклеллан.

Чонгук стал глобальным амбассадором Calvin Klein весной 2023 года. Он регулярно участвовал в рекламны кампаниях бренда.

Недавно певец стал глобальным амбассадором Chanel. «Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — прокомментировал он.

