Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию

По словам Calvin Klein, Чонгук участвовал в разработке коллекции вместе с командой бренда. Он выбирал цвета, помогал разрабатывать принты и другие детали. Кампейн с артистом в главной роли снял Аласдер Маклеллан.



Чонгук стал глобальным амбассадором Calvin Klein весной 2023 года. Он регулярно участвовал в рекламны кампаниях бренда.



Недавно певец стал глобальным амбассадором Chanel. «Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — прокомментировал он.