Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию

Calvin Klein и Чонгук из BTS подготовили первую совместную коллекцию, пишет WWD.
В нее вошли около 20 моделей. Среди них куртки, брюки, худи, свитшоты, футболки и нижнее белье. Стоимость вещей — от 29 до 699 долларов. «Кинематографичная коллекция, которая воплощает дух свободы, присущий дороге», — говорится в соцсетях бренда.
По словам Calvin Klein, Чонгук участвовал в разработке коллекции вместе с командой бренда. Он выбирал цвета, помогал разрабатывать принты и другие детали. Кампейн с артистом в главной роли снял Аласдер Маклеллан.
Чонгук стал глобальным амбассадором Calvin Klein весной 2023 года. Он регулярно участвовал в рекламны кампаниях бренда.
Недавно певец стал глобальным амбассадором Chanel. «Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — прокомментировал он.