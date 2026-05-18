В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида

Фото: Christopher Burns/Unsplash

Власти Немала рассматривают возможность запуска на Эверест роботов для выполнения специальных заданий. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Цель проекта — проверить, смогут ли они помогать собирать мусор, следить за ледниками и выполнять опасные горные работы на Эвересте, где до сих пор остаются тонны отходов. Для этого могут использовать китайского робота-гуманоида Unitree G1. 

По данным издания, идею разрабатывают американская некоммерческая организация Geologic Dome и непальская фирма Fourteen Peaks Expedition. Организаторы надеются провести пробную экспедицию осенью или зимой.

«Как только мы получили предложение, мы запросили мнение министерства туризма. Ведомство поручило нам подготовить проект, учитывающий риски, финансирование и другие аспекты. После принятия основных положений будет выдано разрешение», — сказал глава департамента туризма Химала Гаутама. Правительство также должно решить юридическую проблему: правила восхождения на Эверест сейчас предназначаются только для людей.

Недавно непалец Таши Гьялцен 4 раза взошел на Эверест за 15 дней и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Альпинист достиг вершины высотой 8848,86 метра 9, 14, 19 и 23 мая.

