Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»

Актер Киану Ривз станет голосом главного героя в японском анимационном фильме «Хидари», пишет The Hollywood Reporter.



В основу картины ляжет одноименный короткометражный фильм Масаси Кавамуры, опубликованный на YouTube в 2023 году. Он набрал почти пять млн просмотров. Кавамура станет режиссером нового проекта. Он также написал сценарий.



Сюжет «Хидари» основан на легенде. Он рассказывает о мастере-плотнике эпохи Эдо (1603–1868 года) по имени Дзингоро Хидари. Враги убивают его отца и невесту, а самому Дзингоро отрубают правую руку. Герой восстанавливает утраченную конечность с помощью механических приспособлений и начинает мстить.



«Я в восторге от видения, стоящего за „Хидари“. От проверки концепции до разработки сценария команда создала нечто поистине экстраординарное. У этой картины есть все задатки стать исключительной, я с нетерпением хочу принять участие», — сказал сам Ривз.



Недавно стало известно, что Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы Бьянки Митчелл-Авила о шахматах. Идея родилась в 2020 году, когда подросток прокомментировала сериал «Ход королевы» в The New York Times и столкнулась с волной сексистских комментариев, что «женщинам не место в шахматах».