Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая

Американский рэпер Трэвис Скотт выступит в клубе в Стамбуле в конце мая. Его концерт запланирован на 31 мая, спустя сутки после концерта Канье Уэста.

Анонс шоу появился в соцсетях турецкого приложения для покупки билетов. Исходя из него, Скотт выйдет на сцену ночного клуба Tersane İstanbul Grand Factory. Для артиста это будет первое выступление в Турции.

Вечер, как сообщают организаторы, пройдет при ограниченном количестве участников. Желающим попасть на концерт необходимо пройти предварительную регистрацию. Продажа билетов стартует для зарегистрированных 19 мая, в 14.00.

В конце марта Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили совместный трек «Father». Клип на него срежиссировала Бьянка Цензори, жена Уэста.

Шоу Канье Уэста в Стамбуле должно пройти 30 мая. До приезда в Турцию рэпер собирался выступить в Нью-Дели, но концерт отменили из соображений безопасности.

