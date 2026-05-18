В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века

В Москве археологи обнаружили две монеты XVII века. Их заметили во время работ в Китайгородском проезде, сообщается на mos.ru.
Первый нумизматический раритет — фальшивая монета по типу полуполтинника (25 копеек) 1654 года, она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича (1645–1676). При ее реставрации специалисты выяснили, что она изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные полуполтинники.
Другая ценная археологическая находка — шведская медная монета достоинством 1 эре. Ее выпустили в Швеции в 1686 году в период правления Карла XI (1660–1697).
«Особенно интересна полуполтина 1654 года — редчайший пример фальшивомонетничества XVII века. Чтобы изготовить такую подделку, мастера заливали расплавленный металл в двухстворчатую форму, а затем на поверхность полученного „изделия“ наносили слой серебра», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По словам специалистов, фальшивая полуполтина имеет несколько признаков некачественного производства. На ее поверхности видны каверны — следы от пузырьков воздуха в застывшем металле. Кроме того, монета имеет неправильную форму.
«Подобные дефекты указывают на то, что подделку изготовили не из европейского серебряного талера, а отлили в кустарной мастерской. При этом фальшивомонетчики старались воспроизвести подлинный вид полуполтины», — отмечают эксперты.
Так, на ее лицевой стороне, в ободке из крупных бусин, находится изображение Алексея Михайловича на коне. Царь облачен в богатые одежды и в правой руке держит скипетр. По краям расположена надпись «Полполтин». На оборотной стороне находки, внутри ободка из бусин, можно увидеть фрагмент надписи: «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси». Найденную монету назвали нумизматическим памятником неудачной денежной реформы 1654–1663 годов Алексея Михайловича.
Шведское эре — разменная монета, которая выпускалась в Швеции в XVII–XVIII веках. Дизайн эре сформировался к концу XVII века. На одной стороне изображался герб Швеции, на другой — перекрещенные стрелы, эмблема провинции Даларна. Шведские монеты XVII века неоднократно находили во время археологических работ в Москве. Например, при раскопках на Манежной площади в 1993–1995 годах, Старом Гостином Дворе в 1996–1998 годах и в других местах.
Редкие артефакты отреставрируют и передадут в московский музей. За последние пять лет столичные археологи передали в Музейный фонд РФ свыше 50 тыс. таких исторических артефактов.