Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей

Иранский режиссер Джафар Панахи, номинант на премию «Оскар», снова предстанет перед судом у себя на родине. Его вновь обвиняют в пропаганде против режима, сообщил The Hollywood Reporter.
Суд назначил пересмотр дела, по которому Панахи ранее заочно приговорили к одному году тюремного заключения и двухлетнему запрету на кинопроизводство. На каких основаниях дело пересмотрят, не уточняется. Слушание назначили на 20 мая.
На момент вынесения прежнего приговора режиссер находился за пределами страны, продвигая свой фильм «Простая случайность», который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и номинацию на «Оскар». После наградного сезона Панахи вернулся в Иран.
В 2022–2023 годах Панахи провел 86 дней в тюрьме Тегерана по обвинениям в антиправительственной деятельности. Его арестовали за участие в митинге, на котором он требовал освобождения своих коллег, двух иранских режиссеров. Кинематографиста освободили после голодовки и успешной апелляции.