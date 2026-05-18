Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Певица Шакира выиграла налоговое дело в Испании. Власти не смогли доказать, что артистка находилась на территории страны в 2011 году в течение по меньшей мере 183 дней. Об этом сообщил Rolling Stones.

Высший суд вынес решение в пользу Шакиры, обязав государство выплатить ей 60 млн евро. В эту сумму войдут ранее выплаченные певицей, но начисленные по ошибке налоги и штрафы, а также проценты.

Суд посчитал доказанным только то, что Шакира находилась в Испании в течение 163 дней. Этого недостаточно, чтобы певица считалась налоговым резидентом страны. Соответственно, претензии к ней со стороны налоговых органов необоснованы.

Власти требовали от артистки выплат, апеллируя к ее отношениям с футболистом Жераром Пике. Но суд заявил, что связь Шакиры и Пике не приравнивается к браку. Также судья не согласился, что Испания была основным центром деловой активности певицы.

Шакира в ходе разбирательства указывала, что значительную часть 2011 года провела на гастролях, дав 120 концертов. После вынесения решения артистка назвала исход дела восстановлением справедливости после более чем восьми лет «жестокого публичного преследования» и кампании по уничтожению ее репутации.

Она посетовала, что судебный процесс негативно сказался на ее здоровье и благополучии ее семьи. Шакира подчеркнула, что никогда не прибегала к мошенничеству — и потому власти не смогли доказать ее вину.

Тем не менее налоговое ведомство Испании намерено обжаловать вердикт. Оно сообщило, что не вернет деньги Шакире до апелляции и окончательного решения.

Ранее певица уже сталкивалась с налоговыми исками в Испании. В 2023 году она урегулировала другое дело о мошенничестве, согласившись на условный срок и штраф в размере 7 млн евро. Еще одно расследование, открытое в июле 2023 года, было закрыто в мае 2024 года за недостатком улик.

