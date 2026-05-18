Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня

Стриминги Disney+ и Hulu сообщили, что 29 июня выйдет приквел мультсериала «Время приключений» под названием «Побочные квесты». Об этом пишет Screen Rant. Проект выпускает студия Cartoon Network Studios.



В приквеле вновь будут фигурировать пес Джейк и Финн Парнишка, Ледяной король принцесса Жвачка, Марселин и БИМО. Озвучивать их будут актеры из оригинального шоу.



Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Нейт Кэш. Дэррик Бахман назначен редактором сюжета, Виктор Кортрайт и Ники Янг — режиссерами, Ник Кросс — арт-директором, а Мэттью Янсен — композитором.



Мультсериал «Время приключений» закончился на 10-м сезоне в 2018 году. В нем рассказывается об историях из жизни мальчика Финна и его друга волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире волшебной страны Ууу.