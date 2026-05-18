Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня

Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Суд отменил штраф блогерше, которую домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков

Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Cartoon Networks

Стриминги Disney+ и Hulu сообщили, что 29 июня выйдет приквел мультсериала «Время приключений» под названием «Побочные квесты». Об этом пишет Screen Rant. Проект выпускает студия Cartoon Network Studios.

В приквеле вновь будут фигурировать пес Джейк и Финн Парнишка, Ледяной король принцесса Жвачка, Марселин и БИМО. Озвучивать их будут актеры из оригинального шоу. 

Шоураннером и исполнительным продюсером выступит Нейт Кэш. Дэррик Бахман назначен редактором сюжета, Виктор Кортрайт и Ники Янг — режиссерами, Ник Кросс — арт-директором, а Мэттью Янсен — композитором.

Мультсериал «Время приключений» закончился на 10-м сезоне в 2018 году. В нем рассказывается об историях из жизни мальчика Финна и его друга волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире волшебной страны Ууу.

Расскажите друзьям