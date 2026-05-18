Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
Суд отменил штраф блогерше, которую домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков

Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ross Parmly/Unsplash

Летом россиянам будут доступны прямые перелеты в 31–32 страны, сообщает Ассоциация туроператоров. Это на 25% меньше, чем зимой, тогда можно было улететь в 43 страны.

Как сообщает АТОР, «часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом». Например, пропали рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир, на Сейшелы, Шри-Ланку, Филиппины и в Малайзию.

Количество прямых рейсов из России в три раза меньше, чем в СССР во времена железного занавеса. В начале 1980-х «Аэрофлот» обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия их стало около сотни. К тому же многие из тех направлений, которые сейчас считаются зарубежными, тогда были внутренними.

Самыми востребованными точками для заказа такси в Москве как раз стали аэропорты и вокзалы. Рейтинг возглавил Внуково — из него сделали 1,72 млн вызовов. Далее идут Казанский вокзал (1,63 млн), Белорусский вокзал (1,45 млн), Новый Арбат (1,42 млн) и Неглинная улица (1,42 млн). В топ также попали терминал B аэропорта Шереметьево, Никитский бульвар, площадь трех вокзалов и Пушкинская площадь.

Расскажите друзьям