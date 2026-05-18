Летом россиянам будут доступны прямые перелеты в 31–32 страны, сообщает Ассоциация туроператоров. Это на 25% меньше, чем зимой, тогда можно было улететь в 43 страны.
Как сообщает АТОР, «часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом». Например, пропали рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир, на Сейшелы, Шри-Ланку, Филиппины и в Малайзию.
Количество прямых рейсов из России в три раза меньше, чем в СССР во времена железного занавеса. В начале 1980-х «Аэрофлот» обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия их стало около сотни. К тому же многие из тех направлений, которые сейчас считаются зарубежными, тогда были внутренними.
Самыми востребованными точками для заказа такси в Москве как раз стали аэропорты и вокзалы. Рейтинг возглавил Внуково — из него сделали 1,72 млн вызовов. Далее идут Казанский вокзал (1,63 млн), Белорусский вокзал (1,45 млн), Новый Арбат (1,42 млн) и Неглинная улица (1,42 млн). В топ также попали терминал B аэропорта Шереметьево, Никитский бульвар, площадь трех вокзалов и Пушкинская площадь.