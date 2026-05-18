Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: t.me/lpixras

Сразу два астероида, по размерам похожие на челябинский метеорит, пролетят рядом с Землей 18 мая. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB были, как это часто случается, открыты всего за несколько дней до сближения с планетой — 10 и 13 мая соответственно, что лишний раз показывает, насколько внезапно из космического пространства может вынырнуть довольно крупный объект, способный причинить значительные разрушения», — говорится в сообщении.

Размеры обоих астероидов составляют около 20 метров, что делает их почти полными близнецами челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года. По словам ученых, это было самое крупное небесное тело, столкнувшееся  с планетой в XXI веке.

Камень 2026 KB, который немного меньше второго, пролетит на расстоянии примерно в 230 тыс. километров от планеты (максимальное сближение произойдет сегодня в 18.15 по московскому времени). Второй же, несколько более крупный астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли 19 мая, ровно в 1.00 по Москве. Он приблизится к планете на 91 тыс. километров.  

«Последнее, разумеется, не является рекордом, но, судя по всему, представляет собой самое близкое сближение с планетой объекта такого размера в текущем году. Опасности для Земли оба тела не представляют. Как известно, неопределенность движения (и вытекающие из нее риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли. В данном случае за несколько часов до прохождения никакая сила в природе, кроме божественной, не способна изменить движение астероидов и направить их на Землю», — успокоили в лаборатории.

Ученые добавили, что второй, более близкий астероид теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты (его звездная величина составляет около +12, что достаточно для таких наблюдений). Однако из-за очень быстрого движения тела по небу поймать астероид в объектив будет сложно.

РАН