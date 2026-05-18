Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки

Во Франции умер пес Лазар породы папийон, который мог быть старейшей собакой в мире. Об этом пишет The Telegraph.
Лазар родился 4 декабря 1995 года и прожил больше тридцати лет. Почти всю жизнь он провел со своей хозяйкой в альпийской сельской местности на юго-востоке Франции. После смерти владелицы в апреле пса передали в благотворительный приют Annecy Marlioz Spa.
Вскоре Лазара забрала к себе 29-летняя мать-одиночка Офели Будоль. Изначально она искала питомца для своей матери, но в итоге решила принять пса в свою семью. Однако через несколько недель Лазар умер. О его смерти Будоль сообщила в прощальном посте в инстаграме*.
К старости пес почти ослеп и оглох, страдал артритом и постоянно высовывал язык. Несмотря на это, по словам новой хозяйки, он до конца сохранял бодрость. «У него правда такой трогательный характер», — говорила Будоль агентству AFP.
Дата рождения Лазара была подтверждена в двух реестрах, включая французский реестр породистых собак. Официальным рекордсменом среди собак сейчас считается австралийская пастушья собака Блуи, умершая в 1939 году в возрасте 29 лет и 5 месяцев.
В 2023 году Книга рекордов Гиннесса признала старейшей собакой в мире португальского рафейру-ду-Алентежу по кличке Боби: сообщалось, что он прожил 31 год. Однако в 2024 году этот рекорд аннулировали из-за недостаточных доказательств возраста. После этого статус рекордсмена вернулся к Блуи.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.