Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана

Фото: «Вольга»

Обри Плаза, Адам Драйвер, Ванесса Кирби и Мэттью Бродерик снимутся в новом фильме Кеннета Лонергана «Tomorrow Is a Drag». Об этом сообщает Variety.

Это будет первая работа Лонергана за 10 лет — с выхода «Манчестера у моря» в 2016 году. Фильм принес ему «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Кейси Аффлеку — за лучшую мужскую роль.

Детали сюжета новой работы Лонергана пока держатся в тайне. Съемки планируют начать осенью в Нью-Йорке.

Драйвер и Бродерик уже работали с Лонерганом: первый — над постановкой «Hold on to Me Darling», второй — над фильмом «Манчестер у моря». Обри Плаза известна по сериалу «Парки и зоны отдыха», Ванесса Кирби — по франшизе «Миссия невыполнима».

