Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью

Фото: Simon Maage/Unsplash

Люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят», — объяснила она. Сейчас в России к молодежи официально относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет, пишет ТАСС.

По ее словам, в условиях роста продолжительности жизни у людей больше возможностей для того, чтобы учиться, получать новые профессии. «За свою жизнь человек успеет намного больше», — добавила Ткачева.

Недавно стало известно, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2036 году показатель может достичь отметки в 78–81 год.

