На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы

На обратной стороне Солнца сформировалась огромная группа пятен. Сейчас ее наблюдает космический аппарат Solar Orbiter, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По оценке ученых, за последний год на Солнце было трудно вспомнить что-то сопоставимое по масштабу. Ближайшая аналогия — активная область 3664, которая наблюдалась в мае 2024 года. Тогда серия мощных вспышек и последовавшие удары по Земле вызвали сильнейшую магнитную бурю за последние 20 лет.
Крупные группы пятен считаются потенциально опасными, потому что размер активной области обычно связан с мощностью солнечных событий. Вспышки получают энергию из магнитного поля Солнца, а его поток и напряженность, в свою очередь, связаны с размером пятен. Именно в рекордно крупных активных областях происходили самые сильные вспышки в истории.
Сейчас группа пятен находится на обратной стороне Солнца, поэтому с Земли ее не видно. Примерно через неделю она должна появиться на левом краю солнечного диска, а еще через неделю может оказаться в наиболее опасном положении — напротив Земли.
При этом ученые подчеркивают, что делать точные прогнозы пока нельзя. Две недели — большой срок для солнечных пятен: за это время такая область может усилиться, произвести серию вспышек или почти исчезнуть. Сейчас она выглядит набирающей энергию, но признаков сильной активности на обратной стороне Солнца пока нет.
Если там начнутся крупные взрывы, их можно будет заметить с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца. Пока таких признаков не наблюдается.