Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»

Режиссер Питер Джексон рассказал, почему Райна Гослинга заменили на Марка Уолберга в фильме «Милые кости» 2009 года. Актеры претендовали на одну роль — отца главной героини Сюзи в исполнении Сирши Ронан.
В 2010 году Гослинг делился, что его уволили из проекта, потому что у них с Джексоном были разные представления о внешности персонажа. Актер набрал около 27 кг для этой роли, не посоветовавшись перед этим с режиссером.
«Во время подготовки к съемкам мы почти не общались, и в этом была проблема. Это был огромный фильм, и нужно было учесть множество моментов, а он не мог общаться с актерами по отдельности. Я просто появился на съемочной площадке и уже все сделал неправильно. Тогда я был толстым и безработным», - говорил Гослинг.
Недавно Джексон вспомнил об этом кастинге. Он отметил, что чувствует вину за увольнение актера. «Я не буду приводить конкретные примеры актеров, потому что это их личное дело. Но всякий раз, когда мы заменяем актера, это на самом деле наша вина, потому что мы неправильно провели кастинг и взяли на роль не того человека», — сказал он.
Джексон добавил, что Гослинг — фантастический актер, однако съемки — это «сложная смесь коммуникации», и команда фильма обычно стремится добиться химии каста, но иногда совершает ошибки.
«Милые кости» — экранизация одноименного романа-бестселлера Элис Сиболд. Фильм рассказывает о 14-летней Сюзи Сэлмон, которая погибает от рук маньяка-соседа. В ленте также снялись Стэнли Туччи, Рейчел Вайс и Сьюзан Сарандон.