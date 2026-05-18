Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая

Фото: пресс-служба Департамента спорта Москвы

31 мая в Москве в олимпийском комплексе «Лужники» состоится фестиваль настольного тенниса. Об этом говорится на сайте mos.ru. Событие станет частью проекта «Лето в Москве».

На мероприятии сразятся около 7000 человек разного возраста и уровня подготовки. Планируется установить мировой рекорд по числу участников турнира. Организаторы разместят 200 столов для настольного тенниса, на площадке будут работать 100 судей. 

Среди категорий соревнований: «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Мероприятие начнется в 11.00 и завершится в 19.00 церемонией награждения победителей и призеров. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте tennisfest.sport.mos.ru. Для зрителей вход свободный.

Состязания пройдут по олимпийской системе (до одного поражения) и по новым правилам Федерации настольного тенниса России. Партию выигрывает участник, первым набравший 11 очков, а решающую (третью или пятую) партию — участник, первым набравший 7 очков.

