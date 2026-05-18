В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Амедиатека»

В июле в «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым, Ирой Горбачевой и Татьяной Догилевой. Режиссерами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»). Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Главный герой сериала — 32-летний Паша Белов, коренной москвич и настройщик пианино. Он учился в Гнесинке, но музыкантом так и не стал, до сих пор живет с мамой, берет деньги у старшего брата и слушается бабушку. При этом Паша наполовину узбек, но почти ничего не знает о своей узбекской стороне: он родился и вырос в русской семье.

Однажды привычная жизнь героя начинает рушиться: ему приходится переехать к другу Толе, он сталкивается с финансовыми проблемами, ломает зуб и знакомится с неудавшейся актрисой Женей. Все это заставляет Пашу задуматься, что настраивать пианино проще, чем собственную жизнь.

Создатели описывают «Пашу» как ироничное и теплое драмеди о жизни в большом городе, взрослении и семье. По словам Иры Горбачевой, обаяние сериала — в героях, похожих на людей, которых «встречаешь в метро»: «с чудинкой, с заусенцами, несуразных, как слоны в посудной лавке».

В сериале также снялись Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская, Анастасия Волынская, Елена Жданова, Фархад Махмудов, Алан Бабаяров, Тамерлан Гильванов и Макар Ерошенко. Всего в проекте будет восемь серий по 30 минут. Производством занимаются «Амедиатека» и компания Wish Media.

