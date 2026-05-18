Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование

Посетителя Эрмитажа, который зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон, направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания помощи из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.