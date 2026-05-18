Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование

Посетителя Эрмитажа, который зашел за ограждение и сел на Большой императорский трон, направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания помощи из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
«В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Полицейские продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 17 мая. Мужчина зашел за ограждение, сел в тронное кресло и начал зачитывать речь. На требования прекратить перформанс нарушитель отреагировал агрессивно.
В зал прибыли сотрудники службы безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии, а из зала вывели остальных посетителей. При задержании у мужчины изъяли небольшой нож танто, который был спрятан в обуви, при этом посетитель пытался оказать наряду активное сопротивление. Задержанного доставили в отдел полиции.
По данным «Фонтанки», нарушителем общественного порядка оказался 45-летний предприниматель из деревни Горбунки. У него есть трое детей. В Эрмитаже он рассказывал о взятках, кредитах и разорении.