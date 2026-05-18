Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»

Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»

Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @xronikibar

Дзержинский районный суд Петербурга приостановил на 60 суток работу трех баров на улице Некрасова — Redrum, «Хроники» и «Пирс 28». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Владельцев заведений признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Среди претензий Роспотребнадзора были вопросы к «шумной» вытяжке и «формальным» медосмотрам сотрудников перед началом работы. В пресс-службе судов Петербурга уточнили, что представители баров признали факт нарушений.

Изначально бары закрыли 14 мая из-за коллективной жалобы жильцов дома по соседству. В баре Redrum говорили, что проблемы с одним из местных жителей начались «с конца прошлого сезона». Мужчина, по словам сотрудников, регулярно выражал недовольство шумом и обещал «сделать все, чтобы заведения» закрылись.

При этом владельцы заведений не согласны с тем, что бары шумят настолько сильно, что мешают соседям. Совладелец «Хроник» Петр Биргер сказал, что у команды пока нет плана на случай, если заведению не дадут работать дальше.

«Ротонда» уточнила, что на бары жаловался местный житель Александр Крючков — сын актрисы Светланы Крючковой. По его словам, семья переехала на Некрасова во время пандемии и не ожидала, что после снятия ограничений улица окажется такой шумной. После этого Крючков начал писать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и заксобрание.

Крючков заявил «Ротонде», что хочет добиться, чтобы бары съехали как минимум с улицы Некрасова. «Идеальный результат — добиться запрета на ведение общепита во всех жилых домах города. Как минимум баров», — сказал он.

Улица Некрасова считается одним из главных барных пространств Петербурга. Ранее городские власти и силовики уже усиливали давление на другие популярные барные кластеры — на улицах Рубинштейна и Думской. После проверок и уголовных дел многие заведения там закрылись.

Расскажите друзьям