Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»

Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»

Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Компания K24 представила трейлер фильм «Ганди молчал по субботам». Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Премьера состоится 18 июня.

В центре сюжета — 16-летний Мот, который болезненно переживает уход отца из семьи. В знак протеста Мот приводит бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме.

Видео:&nbsp;K24

Режиссером ленты выступил Юрий Зайцев. В картине также сыграли Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Олег Гаркуша, Евгений Коряковский, Александр Пашутин и другие.

28 мая выйдет еще один фильм с участием Эйдельштейна — «Пропасть». Лента расскажет о счастливых молодоженах Даше и Саше, которые отправляются в свадебное путешествие. Но оно оборачивается авиакатастрофой, во время прыжка с парашютом, молодожены и их пилот Артем (бывший Даши) застревают над горной пропастью. 

Расскажите друзьям