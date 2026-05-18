Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»

Компания K24 представила трейлер фильм «Ганди молчал по субботам». Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Премьера состоится 18 июня.
В центре сюжета — 16-летний Мот, который болезненно переживает уход отца из семьи. В знак протеста Мот приводит бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме.
Режиссером ленты выступил Юрий Зайцев. В картине также сыграли Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Олег Гаркуша, Евгений Коряковский, Александр Пашутин и другие.
28 мая выйдет еще один фильм с участием Эйдельштейна — «Пропасть». Лента расскажет о счастливых молодоженах Даше и Саше, которые отправляются в свадебное путешествие. Но оно оборачивается авиакатастрофой, во время прыжка с парашютом, молодожены и их пилот Артем (бывший Даши) застревают над горной пропастью.