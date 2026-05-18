В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»

Фото: Давид Гагоев/yandex.ru/maps

В Москве на месте Powerhouse в техническом режиме открылось «Место Зангези» от команды «Сета рюмочных». Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».

Заведение находится на Гончарной улице, 7/4, стр. 1. Отмечается, что первые вечеринки прошли уже на этих выходных, а официальное открытие состоится в июне.

Powerhousе проработал на этом месте 13 лет. В нем проходили джазовые и инди-концерты, вечеринки с электронной музыкой, лекции и городские события. В подвале заведения была студия, в которой артисты записывали альбомы. Часть выручки Powerhouse отправлял на благотворительность, а еще поддерживал независимых артистов.

В январе команда сообщила о финансовых проблемах. Представители Powerhouse тогда предприняли последние попытки, чтобы спасти заведение. В частности, они открыли сбор средств и анонсировали поддерживающие мероприятия. Но это не помогло — в конце апреля клуб закрылся.

Тогда сообщество «Проблеск» рассказало, что на месте Powerhouse откроется новое заведение от «Сета рюмочных» — сети, в которую входят клуб «Клуб» и «Зинзивер». Однако подробной информации не было.

