На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер

Музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве с 6 июня по 5 июля. В программе — более 30 концертов симфонической и камерной музыки, оперные постановки, а также джазовые выступления.
На сцене соберутся более 60 артистов и музыкальных коллективов, включая симфонические оркестры Большого театра России и Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Московский государственный симфонический оркестр и другие. Среди участников — Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Вадим Репин, Иван Рудин, Надежда Павлова.
На открытии фестиваля 6 и 7 июня Иван Гынгазов в главной партии в опере Вагнера «Лоэнгрин». К 135-летию со дня рождения Прокофьева прозвучат Концерт № 1 для скрипки с оркестром (15 июня) и кантата «Александр Невский» (17 июня).
Среди других ярких событий — оратория Мендельсона «Илия» (10 июня), цикл «Бетховен. Все симфонии», который завершится Девятой симфонией (28 июня), а также концерт хора Данилова монастыря ко Дню России.