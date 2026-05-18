На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер

Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»

На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба фестиваля

Музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве с 6 июня по 5 июля. В программе — более 30 концертов симфонической и камерной музыки, оперные постановки, а также джазовые выступления.

На сцене соберутся более 60 артистов и музыкальных коллективов, включая симфонические оркестры Большого театра России и Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Московский государственный симфонический оркестр и другие. Среди участников — Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Вадим Репин, Иван Рудин, Надежда Павлова.

ГАБТ
© Пресс-служба фестиваля

На открытии фестиваля 6 и 7 июня Иван Гынгазов в главной партии в опере Вагнера «Лоэнгрин». К 135-летию со дня рождения Прокофьева прозвучат Концерт № 1 для скрипки с оркестром (15 июня) и кантата «Александр Невский» (17 июня).

Среди других ярких событий — оратория Мендельсона «Илия» (10 июня), цикл «Бетховен. Все симфонии», который завершится Девятой симфонией (28 июня), а также концерт хора Данилова монастыря ко Дню России.

Расскажите друзьям