Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов

Фото: Reserva Natural Pingüino Rey

Бывшая воспитательница детского сада Сесилия Дуран Гафо стала опекуншей единственной в мире материковой колонии королевских пингвинов. Об этом пишет The Guardian. 

Пингвины начали гнездиться на ее земле в заливе Юселесс-Бей на юге чилийской Огненной Земли. Королевские пингвины обычно живут на островах Южного океана, но этот залив привлек их мелководьем: оно защищает птиц от морских хищников и делает место труднодоступным для людей и промысловых судов. 

Сесилия Дуран
© Reserva Natural Pingüino Rey

Дуран впервые заметила пингвинов на своей территории еще в начале 1990-х. Вскоре после этого, по ее словам, туда приехали люди, называвшие себя учеными, посадили птиц в клетки и увезли в Японию «якобы для исследований». Позже выяснилось, что большинство пингвинов попали в зоопарки или к частным владельцам. 

После этого птицы больше десяти лет не возвращались в залив. Когда в 2010 году пингвины снова появились, люди начали воровать яйца и плохо обращаться с ними. «Их наряжали в кепки и солнечные очки и делали с ними селфи. Ужасные вещи», — рассказала Дуран. 

Популяция быстро сократилась: из 90 пингвинов через год осталось только восемь. Тогда Дуран решила защитить птиц и начала сама патрулировать пляж — каждый день приходила туда с термосом и сэндвичем и следила, чтобы посетители не тревожили пингвинов. 

Позже она огородила 30 гектаров своей фермы и превратила участок в охраняемую территорию. Посетителям разрешили смотреть на пингвинов только с расстояния. Кроме людей, птицам угрожали норки и серые лисицы — инвазивные виды, завезенные на Огненную Землю в XX веке. Команда Дуран отвлекала хищников мясными обрезками, раскладывая их подальше от заповедника, а также использовала собак, чтобы те помечали территорию и отпугивали лисиц и норок. 

Сейчас заповедник стал полноценным природоохранным проектом. В команде Дуран работают биологи, ветеринары и специалисты по экотуризму, а сам проект существует за счет посетителей — в среднем туда приезжают около 15 тыс. человек в год. 

Колония выросла почти до 200 королевских пингвинов. По словам Дуран, главный знак успеха — выживаемость птенцов: в прошлом году до самостоятельной жизни дожили 23 птенца, и это стало рекордом. 

