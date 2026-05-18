Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном

Афиша Daily
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским гимнастам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Такое решение исполком организации принял 17 мая в Шарм-эш-Шейхе.

Допуск распространяется на все пять видов спорта, которые входят в Федерацию гимнастики России: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Первыми под российским флагом выступят представители спортивной акробатики. Они примут участие в этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня.

Затем на международные старты вернутся аэробисты, батутисты и спортсменки из художественной гимнастики. В частности, российские гимнастки смогут выступить под национальными символами на Кубке вызова в Румынии, этапе Кубка мира в Милане и чемпионате мира в Германии. Российские спортивные гимнасты заявлены на чемпионат мира в Нидерландах, который пройдет с 17 по 25 октября.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров назвал решение World Gymnastics «важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества». По его словам, организация «полностью восстановила в правах российских спортсменов».

В начале 2024 года World Gymnastics разрешила россиянам выступать на международной арене только при условии получения нейтрального статуса. До этого российские гимнасты были отстранены от международных турниров после начала войны в Украине.

World Gymnastics — пятая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо, тхэквондо, водных видов спорта и бюро Объединенного мира борьбы.

