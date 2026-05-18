Москвичей ждет аномальная жара

В Москве с понедельника и как минимум до конца рабочей недели ожидается сильная жара. Воздух прогреется выше 30 градусов, сообщила «Интерфаксу» ведущая сотрудница Гидрометцентра Марина Макарова.
В течение рабочей недели температура будет выше нормы в среднем на 7–9 градусов. Это соответствует критерию аномально жаркой погоды.
Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаре и сильной жаре в дневные часы. В МЧС москвичам и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды.
Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Москве могут обновиться температурные рекорды. Для 18 мая абсолютный максимум составляет 30,8 градуса, для 19 мая — 30,2, для 20 мая — 29,7, для 21 мая — 29,2, а для 22 мая — 30,5 градуса.
В понедельник днем воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов. Во вторник ожидается до 30–32 градусов, в среду — до 29–31. В четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но жара сохранится: 21 мая температура поднимется до 27–32 градусов, 22 мая — до 25–30.
Небольшое ослабление жары, по предварительному прогнозу, ожидается в выходные. В субботу днем в Москве будет 22–27 градусов.