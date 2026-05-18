Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков

Вечером 17 мая на Москву обрушился сильный тропический ливень с грозой. Москвичи поделились фото и видео стихии в соцсетях, на кадрах видны вспышки молний и глубокие лужи.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за несколько часов в городе выпало 28 миллиметров осадков ― почти половина месячной нормы.
Кроме того, в столице был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение этого дня было на 6,9 миллиметра меньше и принадлежало 1904 году.
Об ухудшении погоды москвичей экстренно предупреждали в МЧС. Там отмечали, что непогода может привести к падению деревьев, повреждению крыш, линий электропередачи и рекламных конструкций, а также авариям и заторам на дорогах. Горожан призывали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и деревьев.
С 18 по 22 мая, по информации МЧС, в Москве ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30–32 градусов.