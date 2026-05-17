Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»
В Эрмитаже мужчина сел на Большой Императорский трон и стал зачитывать речь
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Папа римский сделал жест «сикс севен»
Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида
Болгария впервые стала победителем «Евровидения»
Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж
Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»
Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.
В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише
В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев
Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с травмированным лебедем
Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика
Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог
Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей

В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда

Афиша Daily
1 мин на чтение

В Коммунарке в 2029 году появится суперколледж в стиле русского авангарда, сообщил мэр Сергей Собянин. «Изюминкой архитектурной концепции станет красный многослойный фасад, его сложная форма с выступающими эркерами максимально функциональна: она поможет улавливать прямой солнечный свет», — добавил он.

Здание будет переменной этажности — от трех до девяти этажей. На одном основании расположатся четыре учебных корпуса — под аудитории, мастерские и лаборатории. Производственные полигоны с тяжелым оборудованием займут стилобат.  В центре колледжа оборудуют многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.

«Колледж площадью свыше 113 тыс. кв. метров примет больше 16 тысяч студентов. Они будут учиться по направлениям: строительство, промышленность, ИТ, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля», — отметил Собянин.

Автором проекта стал Сергей Кузнецов. Он пояснил, что это его последний авторский проект, которым я занимался на посту главного архитектора Москвы. «Принципиальная особенность объекта в том, что это не кампус из нескольких зданий, а единая структура, единый организм. Такая логика продиктована самой образовательной технологией: все функции должны быть максимально связаны между собой», — написал Кузнецов.

Расскажите друзьям