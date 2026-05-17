Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета

По слухам, картина станет продолжением ленты режиссера «Бруталиста» 2024 года, получившей 10 номинаций на премию «Оскар». Детали сюжета держатся в тайне. Известно лишь, что это будет «фильм для взрослых», действие в котором развернется в 1970-х годах. Ленту будут снимать с использованием очень редких 65-миллиметровых камер с восемью перфорациями.
На фестивале сценариев Storyhouse в Дублине в прошлом месяце Корбет намекнул, что новый фильм будет длинным. По словам режиссера, сценарий насчитывает 200 страниц. Это даже больше, чем у «Бруталиста» (165 страниц), который в итоге шел три с половиной часа.